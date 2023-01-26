Гельмут Марко об увлечении Ферстаппена онлайн гонками: «Он даже переоборудовал свой частный самолет, установив туда симулятор»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, что команда не возражает против активного увлечения Макса Ферстаппена симрейсингом.
По мнению Марко, онлайн гонки не отвлекают Ферстаппена от «Формулы-1», а наоборот помогают сбрасывать напряжение.
Так, по словам Марко, Ферстаппен не собирается забрасывать симрейсинг после неудачи в недавней онлайн гонке «24 часа Ле-Мана».
«На самом деле все наоборот. Он даже переоборудовал свой частный самолет, установив туда гоночный симулятор, чтобы в будущем он мог гоняться даже во время полетов. И это хорошо, Максу нужно отвлекаться. С учетом двух выигранных титулов в «Формуле-1» можно сказать, что это работает», – рассказал Марко.
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