Гельмут Марко об увлечении Ферстаппена онлайн гонками: «Он даже переоборудовал свой частный самолет, установив туда симулятор»

Советник « » рассказал, что команда не возражает против активного увлечения симрейсингом.

По мнению Марко, онлайн гонки не отвлекают Ферстаппена от «Формулы-1», а наоборот помогают сбрасывать напряжение.

Так, по словам Марко, Ферстаппен не собирается забрасывать симрейсинг после неудачи в недавней онлайн гонке «24 часа Ле-Мана».

«На самом деле все наоборот. Он даже переоборудовал свой частный самолет, установив туда гоночный симулятор, чтобы в будущем он мог гоняться даже во время полетов. И это хорошо, Максу нужно отвлекаться. С учетом двух выигранных титулов в «Формуле-1» можно сказать, что это работает», – рассказал Марко.

Ферстаппен проиграл главную виртуальную гонку из-за разрывов связи и учинил скандал. Комментаторы: «Он сбежал»