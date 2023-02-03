Спонсором Ферстаппена на сезон-2023 стала компания EA Sports

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Компания EA Sports будет спонсором Макса Ферстаппена в сезоне-2023.

В рамках сотрудничества логотип EA Sports будет неизменно присутствовать на шлеме пилота «Ред Булл» по ходу предстоящего чемпионата.

Также Ферстаппен будет работать с EA Sports над созданием нового контента.

EA Sports является разработчиком популярного симулятора FIFA. Принадлежащая им компания Codemasters же разрабатывает серию симулятора F1.

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1 комментарий

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うちはイタチ
понятно, в f1 2023 тачка Макса будет самой имбовой))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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