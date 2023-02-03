Спонсором Ферстаппена на сезон-2023 стала компания EA Sports
Компания EA Sports будет спонсором Макса Ферстаппена в сезоне-2023.
В рамках сотрудничества логотип EA Sports будет неизменно присутствовать на шлеме пилота «Ред Булл» по ходу предстоящего чемпионата.
Также Ферстаппен будет работать с EA Sports над созданием нового контента.
EA Sports является разработчиком популярного симулятора FIFA. Принадлежащая им компания Codemasters же разрабатывает серию симулятора F1.
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