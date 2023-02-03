Гюнтер Штайнер: «Хаас» способен заниматься разработкой трансмиссии, подвески, быть более независимой командой»

Руководитель « » рассказал, что команда рассматривает возможность самостоятельной разработки большинства узлов болида.

В данный момент «Хаас» сотрудничает с « » и получает от итальянцев достаточно много технических узлов болида, помимо самой силовой установки.

«Мы способны самостоятельно заниматься разработкой трансмиссии, подвески, быть более независимой командой. Изначально мы думали об этом еще в 2018 году и готовили план действий.

Мы должны были достичь этой цели в течение пары лет, но в 2020 году началась пандемия и это сильно отбросило нас назад. И вместо реализации этих планов команде пришлось думать о том, как вообще выжить в сложившейся ситуации. И на тот момент у нас не было времени, чтобы думать об автономии.

Теперь же мы вновь задумываемся о том, чтобы стать менее зависимыми от других. Посмотрим, что случится в предстоящем сезоне, а потом примем решение. Но я думаю, что через два-три года это будет возможно», – рассказал Штайнер.

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