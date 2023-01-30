Гюнтер Штайнер о нестабильной форме «Хааса» в прошлом году «Лучшие такие американские гонки, чем сезон-2021, когда были только падения»

Руководитель « » рассказал, что команда осталась в целом удовлетворена предыдущим сезоном, несмотря на нестабильность выступлений.

«Хаасу» удалось заработать в общей сложности 37 очков и финишировать на 8-м месте в Кубке конструкторов. При этом больше половины этих очков были заработаны всего за два Гран-при.

«Да, мы бы предпочли более ровные выступления. Но если у вас бывают взлеты – это уже хорошо. Когда вы проводите сезон нестабильно, и он полон взлетов и падений – это здорово выматывает. Потому что во время «взлетов» вы будто парите, а после «падений» приходится долго восстанавливаться. А это непросто. Но в конечном счете лучше покататься на таких американских горках, чем провести такое сезон, как у нас в 2021 году – когда у команды были только падения.

Мы знаем, что способны прибавить в новом сезоне. Нам просто нужно больше стабильности. Над чем мы и работаем. И это одна из причин, по которым мы решили пригласить опытного гонщика», – рассказал Штайнер.

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