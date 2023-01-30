Ланс Стролл об Алонсо: «Напарники должны друг друга подгонять, иначе веселого мало»

рассказал, чего ждет от нового напарника – легендарного Фернандо Алонсо.

Двукратный чемпион «Формулы-1» покинул « » и присоединился к «Астон Мартин», где заменил .

«Когда ты просто пилотируешь и тебя никто не подгоняет, веселого мало. Думаю, нужен напарник, который показывает свой лучший уровень. Когда тебе удается выжать больше партнера, это означает, что ты действительно сделал все, и наоборот. Когда не получается, нельзя просто сесть и расслабиться – приходится трудиться упорнее. Наверное, это и нужно команде – чтобы напарники друг друга подгоняли и всегда выжимали максимум из машины.

Мы с ним общались, болтали на парадах гонщиков и так далее. Он приятный парень и прекрасный пилот, большой талант. Когда в команду приходит такой гонщик или человек вроде Себа, это любопытно: у него свои идеи, он пилотирует иначе и, возможно, хочет чего-то другого от машины. Всегда интересно послушать ребят с таким опытом», – заявил гонщик «Астон Мартин».

Стролл также высказался о работе с Феттелем:

«Было здорово. Он невероятно опытный и очень талантливый гонщик. Четырехкратный чемпион мира – этим все сказано.

Было очень весело. В машине он настоящий боец, но, думаю, благодаря нему я понял многие вещи – к примеру, касающихся подхода к уик-энду, рабочей этики, прогресса как пилота. Безусловно, я многому научился, просто наблюдая за его работой. И, конечно, он помог «Астон Мартин» сделать шаг вперед, привнес идеи, которые почерпнул, когда выступал за топ-команды, « » и « ». Думаю, это оказало огромное влияние. Кроме того, он просто очень классный парень за пределами трассы».

Фернандо Алонсо: «С радостью бы оказался за рулем машины, способной бороться за титул, но в таких командах места для меня не нашлось»

Руководитель «Астон Мартин»: «Место Алонсо – на первом ряду решетки, если машины одинаковые»