Хуан-Пабло Монтойя: «Я бы сделал Тодта руководителем «Феррари». Если человек не держится за место, ему хватает смелости принимать верные решения»

Хуан-Пабло Монтойя предполагал, что «Феррари» возглавит .

Бывший президент уже работал в Скудерии и добился больших успехов вместе с – команда выиграла пять Кубков конструкторов подряд. Тодт считался одним из претендентов на место , но в итоге руководителем «Феррари» стал .

«Сложность с «Феррари» заключается в том, что никто не уверен в сохранении своей работы. Есть ощущение, что все ждут ошибки, чтобы тебя уволить. По крайней мере такое у меня впечатление со стороны.

Посмотрите на Тото Вольффа – понятно, что он никуда не денется. Посмотрите на Кристиана Хорнера и Гельмута Марко – они останутся на своих местах. Но когда речь заходит о руководителе «Феррари», всегда возникает вопрос, как долго он протянет.

Я и правда считал, что они сделают руководителем Жана Тодта. Так поступил бы я. Не знаю, захотел бы он этого, однако в прошлом доказывал, что способен наладить работу. И он пользуется таким уважением, что никто не захотел бы его подставлять. Более того, Тодт – человек, который не будет держаться за место. А в таком случае ты не переживаешь, что потеряешь работу, и тебе хватает смелости принимать верные решения.

Тем не менее, надеюсь, «Феррари» будет выступать хорошо. В прошлом году немного удивило, что команда создала такую быструю машину в начале сезона, но не смогла полностью воспользоваться преимуществом. В какой-то момент они говорили: «Ну, мы все равно можем выиграть следующие десять гонок». А в итоге ни разу не победили», – заявил экс-пилот «Формулы-1».

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