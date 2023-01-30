Хуан-Пабло Монтойя: «Не считаю, что Леклер находится на уровне Ферстаппена»

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Бывший пилот «Формулы-1» поделился рассуждениями о том, может ли Леклер бросить вызов коллеге из « », если «Феррари» начнет принимать верные стратегические решения и перестанет ошибаться на пит-стопах.

«Я не считаю, что Шарль на том же уровне. На мой взгляд, Шарль – очень хороший гонщик, но Макс опытнее. Кроме того, Макс выиграл больше гонок и уже завоевал пару титулов, поэтому испытывает меньше давления. Так что Максу гораздо проще стать чемпионом мира, чем Шарлю, который все еще стремится к своему первому титулу.

Честно говоря, также способен выступать невероятно здорово, если хорошо чувствует машину. Посмотрите на последний сезон со старыми болидами – Карлос регулярно оказывался впереди Шарля. Поэтому ситуация во многом зависит от того, насколько пилоту комфортно в машине.

К примеру, в начале прошлого года Чеко [Перес] несколько раз был быстрее Макса, но является ли он более сильным гонщиком? Если честно, я бы так не сказал. Он очень хорош, но не находится на уровне Макса. Просто машина подходила ему чуть лучше», – заявил Монтойя.

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