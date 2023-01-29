В автопарке Ферстаппена 10 автомобилей – на общую сумму более $6,4 млн (Crash)

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Стоимость автомобильной коллекции Макса Ферстаппена превышает сумму в $6 млн.

Журналисты издания Crash.net опубликовали данные о собственности пилота «Ред Булл» – в том числе о принадлежащих двукратному чемпиону автомобилях.

В коллекцию Ферстаппена входят далеко не только суперкары.

Так, Ферстаппен по-прежнему держит в гараже «Рено Клио» – свой первый автомобиль, подаренный родителями.

Первым автомобилем, который Ферстаппен приобрел сам, является «Рено» R.S. 1 стоимостью $400000.

После первой выигранной гонки в «Формуле-1» Ферстаппен приобрел «Порше» 911 GT3 RS ($400000).

В автопарке Ферстаппена сразу четыре автомобиля «Астон Мартин»: DB11 ($200000), 2018 Vantage ($150000), DBS Superleggera ($360000) и гиперкар Valkyrie, разработанный при участии Эдриана Ньюи ($2,7 млн).

Также Ферстаппену принадлежат «Феррари» 488 Pista ($331000), «Феррари» Monza SP2 ($1,8 млн) и «Мерседес» C63 S AMG ($78000).

Зарплаты гонщиков «Ф-1» в 2023-м: Ферстаппен обставил Хэмилтона на $20 млн, Леклер ворвался на второе, у Алонсо спад в 4 раза

4 комментария

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Дмитрий Дудников
Ответ Великий Алонсо
А у Алонсо какой автопарк и на какую сумму?
Только на великую сумму, и ни как иначе.)))
+10
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+10
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Сергей Вольфрам
смысл статьи данной,если фото не прикладываются???Ну есть они у него и чего???Нам бы посмотреть!
+5
0
+5
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Великий Алонсо
А у Алонсо какой автопарк и на какую сумму?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evergreen
Фотографии машин показывать мы, конечно же, не будем
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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