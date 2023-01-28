Марио Андретти: «Расселл стал открытием в 2022 году»
Чемпион «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти оценил талант Джорджа Расселла.
Расселл опередил Льюиса Хэмилтона по итогам своего дебютного сезона в «Мерседесе».
«Если посмотреть на его выступления в прошлом году – не только на квалификации, но и на мощь в гонках, его невозможно не оценивать как открытие», – заявил Андретти в интервью RTL.
Легендарный гонщик также высказался о том, способна ли команда Расселла побороться за титул в 2023-м:
«Предположу, что они будут отыгрываться со своим обычным упорством. Можете представить плотную борьбу между тремя командами, а время от времени будет вмешиваться четвертая – скажем, «Макларен»?»
Итоги 2022-го в «Ф-1»: обгон, трансфер, Гран-при и персона года, главные разочарования, события и скандал
Фотоитоги 2022-го от Льюиса Хэмилтона: битва с тушканчиком, ванна с напарником по «Мерседесу», средний палец с кольцом «счастье»
6 комментариев