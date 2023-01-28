Марио Андретти: «Расселл стал открытием в 2022 году»

Чемпион «Формулы-1» 1978 года оценил талант .

Расселл опередил Льюиса Хэмилтона по итогам своего дебютного сезона в « ».

«Если посмотреть на его выступления в прошлом году – не только на квалификации, но и на мощь в гонках, его невозможно не оценивать как открытие», – заявил Андретти в интервью RTL.

Легендарный гонщик также высказался о том, способна ли команда Расселла побороться за титул в 2023-м:

«Предположу, что они будут отыгрываться со своим обычным упорством. Можете представить плотную борьбу между тремя командами, а время от времени будет вмешиваться четвертая – скажем, « »?»

Итоги 2022-го в «Ф-1»: обгон, трансфер, Гран-при и персона года, главные разочарования, события и скандал

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