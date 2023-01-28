Марио Андретти: «Расселл стал открытием в 2022 году»

Теги Марио Андретти Макларен Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Чемпион «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти оценил талант Джорджа Расселла.

Расселл опередил Льюиса Хэмилтона по итогам своего дебютного сезона в «Мерседесе».

«Если посмотреть на его выступления в прошлом году – не только на квалификации, но и на мощь в гонках, его невозможно не оценивать как открытие», – заявил Андретти в интервью RTL.

Легендарный гонщик также высказался о том, способна ли команда Расселла побороться за титул в 2023-м:

«Предположу, что они будут отыгрываться со своим обычным упорством. Можете представить плотную борьбу между тремя командами, а время от времени будет вмешиваться четвертая – скажем, «Макларен»?»

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6 комментариев

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iden prime
Ответ Великий Алонсо
Я бы не сказал. Вполне ожидаемо деклассировал Хэмилтона, Джордж быстрее Хэмилтона.
пюю на ветку к своему......
0
-1
-1
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d-kniga
Нет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MAGiRUS
Рассел стал открытием в 2021 году.
+2
0
+2
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Batt Monner
Ответ Виталий Желтоусов
Если честно то все ожидали от Рассела большего, но видимо всё дело именно в Мерсе.
Больше это что, вынести семикратного в его команде подчистую? Так не бывает
+4
-2
+2
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Виталий Желтоусов
Если честно то все ожидали от Рассела большего, но видимо всё дело именно в Мерсе.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Я бы не сказал. Вполне ожидаемо деклассировал Хэмилтона, Джордж быстрее Хэмилтона.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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