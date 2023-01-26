Франц Тост: «В «Ред Булл» потупили с Гасли по справедливости, иначе риск остаться без места в «Ф-1» в 2024 году был бы слишком велик»

Теги Ред Булл Альфа Таури Франц Тост Формула-1 Пьер Гасли Альпин Авто

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал решение руководства «Ред Булл» отпустить Пьера Гасли в «Альпин».

По словам Тоста, если бы Гасли не воспользовался ситуацией, то в 2024 году мог рисковать вообще лишиться места в «Формуле-1». При этом контракт Гасли с программой «Ред Булл» был рассчитан до конца 2023 года.

В «Альпин» Гасли будет выступать вместе с Эстебаном Оконом, а его место в «Альфа Таури» занял Ник де Врис.

«Именно в этом была причина, по которой в «Ред Булл» решили освободить его от контрактных обязательств. В «Ред Булл» решили не брать его (в основную команду). А Пьер сам хотел перейти в другую команду. Из-за всей этой ситуации – с решением Себастьяна Феттеля закончить карьеру, переходом Алонсо в «Астон Мартин» и так далее, – место в «Альпин» оказалось свободным.

В «Ред Булл» поступили с Гасли по справедливости, дав возможность перейти в «Альпин». Для меня это предельно ясно. Ведь в противном случае риск для Гасли остаться без места в «Ф-1» в 2024 году был бы слишком велик. Ведь все кокпиты были бы уже заняты. Да, нам (в «Альфа Таури») было тяжело отпускать Гасли. Но в конечном счете это справедливо», – рассказал Тост.

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4 комментария

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Артем Иванов
Слили одним словом бездарность
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morozovvasya
"Потупили" знатно, конечно))
+5
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JimmyTommy
Да уж, тупанули
+3
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United_LP
Что значит потупили?
+3
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