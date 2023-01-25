WRC. Ожье выступит на Ралли Мексики

Теги чемпионат мира по ралли Себастьян Ожье Ралли Мексики Авто

Восьмикратный чемпион WRC Себастьян Ожье выступит на Ралли Мексики.

Ожье в этом сезоне выступает не на всех этапах и делит машину с Такамото Кацутой – именно японский гонщик выступит на следующем этапе сезона в Швеции.

Ранее в этом сезоне Ожье выиграл Ралли Монте-Карло.

В этом сезоне Ралли Мексики будет проводиться впервые с 2020 года – после начала пандемии от гонки было решено временно отказаться.

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