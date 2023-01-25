Гельмут Марко: «В «Ред Булл» Риккардо проведет шинные тесты – после этого мы будем четче видеть общую картину»

Советник « » рассказал, что команда готовит для программу тестов на сезон-2023:

«Риккардо отлично адаптировался. Он уже отлично провел пару маркетинговых мероприятий – как раз поэтому мы и позвали его обратно.

Что касается проблем, можно ли сказать, что Риккардо разучился гоняться? Сложно говорить о том, чего не хватает гонщику, когда смотришь на все со стороны. Но да, у Даниэля были проблемы. В «Ред Булл» он точно проведет несколько шинных тестов – после этого мы будем четче видеть общую картину».

Также Марко отметил, что в «Ред Булл» будут приглядывать за тем, как идут дела у . Ранее Марко не исключал возобновления сотрудничества с Феттелем, но уже в контексте возможной работы Себастьяна в команде:

«В данный момент Себ отдыхает с семьей, путешествует по Арктике. Думаю, мы свяжемся с ним не раньше марта».

Что гонщики «Ф-1» дарят друг другу? Поношенные тапочки, настоящие пчелы и лев, носки и зеркала заднего вида