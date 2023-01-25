Гельмут Марко: «В «Ред Булл» Риккардо проведет шинные тесты – после этого мы будем четче видеть общую картину»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, что команда готовит для Даниэля Риккардо программу тестов на сезон-2023:
«Риккардо отлично адаптировался. Он уже отлично провел пару маркетинговых мероприятий – как раз поэтому мы и позвали его обратно.
Что касается проблем, можно ли сказать, что Риккардо разучился гоняться? Сложно говорить о том, чего не хватает гонщику, когда смотришь на все со стороны. Но да, у Даниэля были проблемы. В «Ред Булл» он точно проведет несколько шинных тестов – после этого мы будем четче видеть общую картину».
Также Марко отметил, что в «Ред Булл» будут приглядывать за тем, как идут дела у Себастьяна Феттеля. Ранее Марко не исключал возобновления сотрудничества с Феттелем, но уже в контексте возможной работы Себастьяна в команде:
«В данный момент Себ отдыхает с семьей, путешествует по Арктике. Думаю, мы свяжемся с ним не раньше марта».
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Сядет в ньюивозку и сразу найдет скилл. Сразу и тормозить можно будет поздно, и все фишки пилотирования заработают. Слава гению ньюи стольких пилотов сделал чемпионами, а потом они слазят с звездолета, и ничего не могут в обычной машине.
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Смешно, учитывая как Феттель после Ред Булла сел в Феррари и боролся с космовозкой Льюиса, который как раз таки потеряв звездолёт проиграл какому-то чуваку из Уильямса