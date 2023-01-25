Гельмут Марко: «В «Ред Булл» Риккардо проведет шинные тесты – после этого мы будем четче видеть общую картину»

Теги Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Гельмут Марко Даниэль Риккардо Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, что команда готовит для Даниэля Риккардо программу тестов на сезон-2023:

«Риккардо отлично адаптировался. Он уже отлично провел пару маркетинговых мероприятий – как раз поэтому мы и позвали его обратно.

Что касается проблем, можно ли сказать, что Риккардо разучился гоняться? Сложно говорить о том, чего не хватает гонщику, когда смотришь на все со стороны. Но да, у Даниэля были проблемы. В «Ред Булл» он точно проведет несколько шинных тестов – после этого мы будем четче видеть общую картину».

Также Марко отметил, что в «Ред Булл» будут приглядывать за тем, как идут дела у Себастьяна Феттеля. Ранее Марко не исключал возобновления сотрудничества с Феттелем, но уже в контексте возможной работы Себастьяна в команде:

«В данный момент Себ отдыхает с семьей, путешествует по Арктике. Думаю, мы свяжемся с ним не раньше марта».

Что гонщики «Ф-1» дарят друг другу? Поношенные тапочки, настоящие пчелы и лев, носки и зеркала заднего вида

5 комментариев

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Merzus21
Ответ R_RB
Как же старательно, настойчиво и качественно они поджигают пятую точку Переса. Как добротный мексиканский перец. Только не до конца понятно, чего они этим добиваются - чтобы у того от нервяка сдали нервы, пошли ошибки и он был побыстрее заменен или чтобы он залез под плинтус окончательно и не смел даже шепотом шипеть? Есть такое ощущение, что замена на мразотно-слащавого лицемерного медоеда уже предрешена.
Они об этом даже не задумываются
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Фанат спорта01
Ответ Мадина Уйгурова
>>>>Luca di Montezemolo Сядет в ньюивозку и сразу найдет скилл. Сразу и тормозить можно будет поздно, и все фишки пилотирования заработают. Слава гению ньюи стольких пилотов сделал чемпионами, а потом они слазят с звездолета, и ничего не могут в обычной машине. _______ Смешно, учитывая как Феттель после Ред Булла сел в Феррари и боролся с космовозкой Льюиса, который как раз таки потеряв звездолёт проиграл какому-то чуваку из Уильямса
А Феттель разве не проиграл 20летнему чуваку из заубера?
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Мадина Уйгурова
>>>>Luca di Montezemolo

Сядет в ньюивозку и сразу найдет скилл. Сразу и тормозить можно будет поздно, и все фишки пилотирования заработают. Слава гению ньюи стольких пилотов сделал чемпионами, а потом они слазят с звездолета, и ничего не могут в обычной машине.

_______

Смешно, учитывая как Феттель после Ред Булла сел в Феррари и боролся с космовозкой Льюиса, который как раз таки потеряв звездолёт проиграл какому-то чуваку из Уильямса
+4
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+1
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R_RB
Как же старательно, настойчиво и качественно они поджигают пятую точку Переса. Как добротный мексиканский перец. Только не до конца понятно, чего они этим добиваются - чтобы у того от нервяка сдали нервы, пошли ошибки и он был побыстрее заменен или чтобы он залез под плинтус окончательно и не смел даже шепотом шипеть? Есть такое ощущение, что замена на мразотно-слащавого лицемерного медоеда уже предрешена.
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-1
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Luca di Montezemolo
Сядет в ньюивозку и сразу найдет скилл. Сразу и тормозить можно будет поздно, и все фишки пилотирования заработают. Слава гению ньюи стольких пилотов сделал чемпионами, а потом они слазят с звездолета, и ничего не могут в обычной машине.
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