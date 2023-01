Льюис Хэмилтон о борьбе за равноправие: «Я готов рискнуть всем – и мне все равно, если в результате спонсоры решат бросить меня»

Пилот « » рассказал, что не предупреждал команду о намерении провести акцию в поддержку движения BLM.

В «Формуле-1» в свою очередь организовали собственную акцию в рамках программы по борьбе с расизмом и за равноправие We Race As One. Хэмилтон же решил действовать по-своему:

«Есть правильный способ осуществить такую акцию, но в первый день, когда я собирался встать на одно колено, я понял, что не могу рассказать об этом своей команде. Поскольку мне казалось, что они меня просто не поймут – того, насколько важным для меня было сделать это в тот день.

Я помню, как припрятал свою футболку с символикой BLM, а потом просто надел ее и вышел вперед. В «Ф-1» сделали все эти футболки с лозунгом We Race As One и раздали всем, а я сказал: «Я это не надену. Потому что речь тут на самом деле идет о другом». Что и я сделал.

После этого в команде сказали мне что-то вроде: «Если бы ты заранее нас предупредил, мы бы смогли лучше подготовиться». Но я просто боялся, что они попытаются меня остановить.

Однако на самом деле все это было лишь страхами, команда здорово поддерживала меня все это время. Я надеялся, что дети будут смотреть на меня и спрашивать: «Почему он встал на одно колено? А что означает эта футбола? Мама, папа, что происходит?» И тогда родители окажутся в неловком положении и будут вынуждены все объяснять ребенку».

Недавно ФИА внесла поправки в регламент – отныне гонщикам запрещается проводить политические, религиозные и некоторые другие акции, которые предварительно не были согласованы с Федерацией.

По словам Хэмилтона, он продолжит продвигать свою позицию, даже если это потенциально приведет к отказу спонсоров работать с ним:

«Я помню, как стоял на коленях и думал: «Что вообще происходит в мире? Я должен открыто заявлять свою позицию, чтобы меня услышали, должен использовать этот шанс. Потому что если этого не сделаю я, то не сделает уже никто».

Если я не встану на колено, если не дам людям понять, что мне не все равно, что я вас слышу, что я с вами. Я должен что-то с этим сделать. Я готов рискнуть всем – и что мне все равно, если в результате партнеры решат бросить меня, поскольку не захотят быть как-то с этим связаны. Я буквально отпустил все свои страхи – и именно благодаря этому сумел так далеко зайти».

