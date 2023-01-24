Льюис Хэмилтон о борьбе за равноправие: «Я готов рискнуть всем – и мне все равно, если в результате спонсоры решат бросить меня»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что не предупреждал команду о намерении провести акцию в поддержку движения BLM.

В «Формуле-1» в свою очередь организовали собственную акцию в рамках программы по борьбе с расизмом и за равноправие We Race As One. Хэмилтон же решил действовать по-своему:

«Есть правильный способ осуществить такую акцию, но в первый день, когда я собирался встать на одно колено, я понял, что не могу рассказать об этом своей команде. Поскольку мне казалось, что они меня просто не поймут – того, насколько важным для меня было сделать это в тот день.

Я помню, как припрятал свою футболку с символикой BLM, а потом просто надел ее и вышел вперед. В «Ф-1» сделали все эти футболки с лозунгом We Race As One и раздали всем, а я сказал: «Я это не надену. Потому что речь тут на самом деле идет о другом». Что и я сделал.

После этого в команде сказали мне что-то вроде: «Если бы ты заранее нас предупредил, мы бы смогли лучше подготовиться». Но я просто боялся, что они попытаются меня остановить.

Однако на самом деле все это было лишь страхами, команда здорово поддерживала меня все это время. Я надеялся, что дети будут смотреть на меня и спрашивать: «Почему он встал на одно колено? А что означает эта футбола? Мама, папа, что происходит?» И тогда родители окажутся в неловком положении и будут вынуждены все объяснять ребенку».

Недавно ФИА внесла поправки в регламент – отныне гонщикам запрещается проводить политические, религиозные и некоторые другие акции, которые предварительно не были согласованы с Федерацией.

По словам Хэмилтона, он продолжит продвигать свою позицию, даже если это потенциально приведет к отказу спонсоров работать с ним:

«Я помню, как стоял на коленях и думал: «Что вообще происходит в мире? Я должен открыто заявлять свою позицию, чтобы меня услышали, должен использовать этот шанс. Потому что если этого не сделаю я, то не сделает уже никто».

Если я не встану на колено, если не дам людям понять, что мне не все равно, что я вас слышу, что я с вами. Я должен что-то с этим сделать. Я готов рискнуть всем – и что мне все равно, если в результате партнеры решат бросить меня, поскольку не захотят быть как-то с этим связаны. Я буквально отпустил все свои страхи – и именно благодаря этому сумел так далеко зайти».

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18 комментариев

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Merzus21
Ответ mr.D.K
А при чем здесь это? Что-то я не помню, что бы во времена Иракских войн, Сирийского конфликта (и т.д.) ФИА не допускала американцев.
Серьезно нужно объяснять разницу между кровавыми режимами ирака и сирии и мирной украиной?
Единственная война, за которую Америке стоило бы влепить дискву это Вьетнам
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Самая быстрая булочка в мире
Ответ Shadow1882
Поверю в его искренность, когда Мазепина поддержит публично
С чего бы ему поддерживать Мазепина?
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Shadow1882
Поверю в его искренность, когда Мазепина поддержит публично
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mr.D.K
Ответ Merzus21
Может просто прекратить геноцид укараины в поддержку русских пилотов?
А при чем здесь это? Что-то я не помню, что бы во времена Иракских войн, Сирийского конфликта (и т.д.) ФИА не допускала американцев.
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Lordk
Ответ Товарищ Бразаускас
А что плохого в комментарии? То, что он - правда? Или "Бремя белого человека" Киплинга привиделось?
И что же правдивого в этом комментарии? Мир построен только белыми людьми? Отнюдь. Самый простой (но далеко не единственный) пример — арабские цифры. А из современного еще можете посмотреть на то, где сделаны примерно почти все устройства. И внезапно не Европа, а Азия? (если скажете, что придумали их европейцы, то... наверное большинство менеджеров в Майкрософте — индийцы).
Построен гетеросексуальными людьми? Ну... Вы "Три мушкетера" читали же? Тогда мне и добавить нечего (кстати, возвращаясь к прошлому вопросу — напомню, что Дюма не был белым, впрочем как и Пушкин, например).
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sir_shir
Его каминг-аут совсем скоро!
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Товарищ Бразаускас
Ответ Lordk
Я даже не знаю что хуже. Движение BLM или такие комментарии. Какое-то идеальное подтверждение аксиомы Эскобара получилось.
А что плохого в комментарии? То, что он - правда? Или "Бремя белого человека" Киплинга привиделось?
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Lordk
Ответ Товарищ Бразаускас
Ужасающая глупость. Он живет в мире, построенном белыми гетеросексуальными мужчинами, он получает деньги, сделанные, заработанные и подтвержденные белыми гетеросексуальными мужчинами, он ездит на машине, построенной ими же. Образование, медицина, финансы, государственность - все сделано названными мною людьми. Если ему надо - пусть едет в Центральноафриканскую республику штоль. Там ему покажут, как по трассам через джунгли гоняццо))
Я даже не знаю что хуже. Движение BLM или такие комментарии. Какое-то идеальное подтверждение аксиомы Эскобара получилось.
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LetTong
Ответ Товарищ Бразаускас
Ужасающая глупость. Он живет в мире, построенном белыми гетеросексуальными мужчинами, он получает деньги, сделанные, заработанные и подтвержденные белыми гетеросексуальными мужчинами, он ездит на машине, построенной ими же. Образование, медицина, финансы, государственность - все сделано названными мною людьми. Если ему надо - пусть едет в Центральноафриканскую республику штоль. Там ему покажут, как по трассам через джунгли гоняццо))
А как же азиаты?
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a-fon
подумал, что заявляется в женские гонки
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Merzus21
Ответ mr.D.K
В поддержку русских пилотов и за деполитизации ФИА не хочет выступить?
Может просто прекратить геноцид укараины в поддержку русских пилотов?
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-6
-4
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Michael_Monza
Люся - мерзкий лицемер. С убеждениями кретина. Никто неграм ничего не должен. Все должны получать по своим способностям, а не по цвету кожи, сексуальным предпочтениям или полу.
+13
-2
+11
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Ан Кот
не верю этому недоучке-лицемеру
+7
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GS555
судя по всему он уже не будет чемпионом! тоже самое было на чм по футболу с германией
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Lordk
Ответ mr.D.K
В поддержку русских пилотов и за деполитизации ФИА не хочет выступить?
Он сказал, что запрет на политические лозунги его не волнует и он не будет ему следовать.
А теперь сами ответьте на вопрос о том, почему он не будет выступать за деполитизацию Ф1 :)
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anat0lievich
Проблема негров - проблема Америки. Пусть идёт к БД и там колени преклоняет.
+6
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+6
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Товарищ Бразаускас
Ужасающая глупость. Он живет в мире, построенном белыми гетеросексуальными мужчинами, он получает деньги, сделанные, заработанные и подтвержденные белыми гетеросексуальными мужчинами, он ездит на машине, построенной ими же. Образование, медицина, финансы, государственность - все сделано названными мною людьми. Если ему надо - пусть едет в Центральноафриканскую республику штоль. Там ему покажут, как по трассам через джунгли гоняццо))
+25
-6
+19
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mr.D.K
В поддержку русских пилотов и за деполитизации ФИА не хочет выступить?
+17
-2
+15
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