Формула-3. Австрия. Цолов выиграл 2-ю гонку и до одного очка сократил отставание от лидера сезона Камары

Цолов выиграл главную гонку в Шпильберге и вплотную приблизился к лидеру «Ф-3».

Пилот «Кампоса » Никола Цолов одержал победу в воскресном заезде «Формулы-3» в Австрии с поула.

Вторым финишировал гонщик «Хайтека» Мартиниус Стенсхорне, третьим – Тим Трамниц из «МП Моторспорт». Лидер сезона Рафаэль Камара («Трайдент») стал шестым.

Подиум в спринте и победа в основной гонке позволили Цолову сократить отставание в чемпионате от Камары до одного очка (114 против 115), Трамниц также продолжает сражаться за титул (90), Стенсхорне поднялся на четвертую строчку в личном зачете, сравнявшись с Ноа Стремстедом из «Трайдента» по очкам (по 60).

Формула-3. Австрия. Уортон выиграл 1-ю гонку, Цолов – 3-й, Трамниц – 6-й, лидер сезона Камара – 9-й, Угочукву потерял подиум из-за штрафа

Формула-3. Австрия. Цолов выиграл квалификацию, лидер сезона Камара – 7-й, Трамниц – 17-й