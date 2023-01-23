Технический директор «Астон Мартин»: «Алонсо сразу определил несколько моментов, которые мы учли при разработке нового болида»
Технический директор «Астон Мартин» Эрик Бланден рассказал, что Фернандо Алонсо успел повлиять на разработку болида 2023 года.
Алонсо перешел в «Астон Мартин» в конце прошлого года и смог выступить за команду на тестах в Абу-Даби, получив опыт управления болидом 2022 года.
«Фернандо предоставляет команде чрезвычайно точную обратную связь. Он четко дает понять, что именно хочет получить от машины и сразу сумел определить несколько моментов, которые мы смогли учесть при разработке нового болида AMR23.
В прошлом сезоне Фернандо управлял машиной, которая сильно отличалась от нашей – и которая была быстрее, чем у нас. И получив опыт управления болидом AMR22 он смог быстро провести сравнения двух машин и рассказать, в каких областях наша машина лучше, в каких явно хуже, и на каких моментах нам стоит сосредоточиться.
Мы взяли все знания, полученные в прошлом году, и применили их при разработке новой машины. Так что очень многие узлы в болиде AMR23 совершенно новые. Машина 2023 года кардинально отличается от своей предшественницы. Мы изменили 90 процентов деталей, на 95 процентов поменяли аэродинамическую конфигурацию», – рассказал Бланден.
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