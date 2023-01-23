Технический директор «Астон Мартин»: «Алонсо сразу определил несколько моментов, которые мы учли при разработке нового болида»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Технический директор «Астон Мартин» Эрик Бланден рассказал, что Фернандо Алонсо успел повлиять на разработку болида 2023 года.

Алонсо перешел в «Астон Мартин» в конце прошлого года и смог выступить за команду на тестах в Абу-Даби, получив опыт управления болидом 2022 года.

«Фернандо предоставляет команде чрезвычайно точную обратную связь. Он четко дает понять, что именно хочет получить от машины и сразу сумел определить несколько моментов, которые мы смогли учесть при разработке нового болида AMR23.

В прошлом сезоне Фернандо управлял машиной, которая сильно отличалась от нашей – и которая была быстрее, чем у нас. И получив опыт управления болидом AMR22 он смог быстро провести сравнения двух машин и рассказать, в каких областях наша машина лучше, в каких явно хуже, и на каких моментах нам стоит сосредоточиться.

Мы взяли все знания, полученные в прошлом году, и применили их при разработке новой машины. Так что очень многие узлы в болиде AMR23 совершенно новые. Машина 2023 года кардинально отличается от своей предшественницы. Мы изменили 90 процентов деталей, на 95 процентов поменяли аэродинамическую конфигурацию», – рассказал Бланден.

Алонсо хвалит любую машину, которую ему дарит новая команда «Ф-1». Каждый раз – «мечта», «произведение искусства»

3 комментария

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индийский огурчик
Выступит хуже как раз про альпин, я не уверен что она задержится хотя бы 4 в кк после алонсо. Лучше они точно не будут, это просто любого спроси
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Al Mo
Ага, все так и было - пришел вдруг Ололонсо и за пару дней перерисовал весь проект. Эко бездари в астонах сидят.
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Merzus21
Ну да, это успех. С Алонсо любая команда деградирует со временем. И выступает лучше, когда он уходит.
+3
-4
-1
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