Технический директор «Астон Мартин»: «Алонсо сразу определил несколько моментов, которые мы учли при разработке нового болида»

Технический директор «Астон Мартин» Эрик Бланден рассказал, что успел повлиять на разработку болида 2023 года.

Алонсо перешел в « » в конце прошлого года и смог выступить за команду на тестах в Абу-Даби, получив опыт управления болидом 2022 года.

«Фернандо предоставляет команде чрезвычайно точную обратную связь. Он четко дает понять, что именно хочет получить от машины и сразу сумел определить несколько моментов, которые мы смогли учесть при разработке нового болида AMR23.

В прошлом сезоне Фернандо управлял машиной, которая сильно отличалась от нашей – и которая была быстрее, чем у нас. И получив опыт управления болидом AMR22 он смог быстро провести сравнения двух машин и рассказать, в каких областях наша машина лучше, в каких явно хуже, и на каких моментах нам стоит сосредоточиться.

Мы взяли все знания, полученные в прошлом году, и применили их при разработке новой машины. Так что очень многие узлы в болиде AMR23 совершенно новые. Машина 2023 года кардинально отличается от своей предшественницы. Мы изменили 90 процентов деталей, на 95 процентов поменяли аэродинамическую конфигурацию», – рассказал Бланден.

Алонсо хвалит любую машину, которую ему дарит новая команда «Ф-1». Каждый раз – «мечта», «произведение искусства»