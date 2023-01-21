Франц Тост: «Шумахер входил в список претендентов на место в «Альфа Таури»

Руководитель « » рассказал, что команда рассматривала кандидатуру и раздумывала над его приглашением.

В итоге же выбор был сделан в пользу Ника де , а Шумахер проведет сезон-2023 в качестве резервного пилота « ».

«Да, лично для меня он входил в список претендентов, чьи кандидатуры мы обсуждали. И я был бы не против видеть Мика в кокпите болида нашей команды. Убежден, что Мик талантливый гонщик и что у него есть все необходимое, чтобы построить успешную карьеру в «Формуле-1».

Да, мы никогда ничего ему не обещали, не брали на себя обязательств. Но лично я оцениваю Мика весьма высоко», – рассказал Тост.

Родина Шумахера в гоночном раздрае: в «Ф-1» – 1 середняк после трех чемпионов, нет своего Гран-при и ТВ-аудитории, юниоров тоже не осталось