Франц Тост: «Шумахер входил в список претендентов на место в «Альфа Таури»

Теги Альфа Таури Франц Тост Формула-1 Мерседес Мик Шумахер Ник де Врис Авто

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, что команда рассматривала кандидатуру Мика Шумахера и раздумывала над его приглашением.

В итоге же выбор был сделан в пользу Ника де Вриса, а Шумахер проведет сезон-2023 в качестве резервного пилота «Мерседеса».

«Да, лично для меня он входил в список претендентов, чьи кандидатуры мы обсуждали. И я был бы не против видеть Мика в кокпите болида нашей команды. Убежден, что Мик талантливый гонщик и что у него есть все необходимое, чтобы построить успешную карьеру в «Формуле-1».

Да, мы никогда ничего ему не обещали, не брали на себя обязательств. Но лично я оцениваю Мика весьма высоко», – рассказал Тост.

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