Стоффель Вандорн: «Не думаю о возвращении в «Формулу-1», это было бы неправильно»
Стоффель Вандорн рассказал, что окончательно попрощался с идеей возможного возвращения в «Формулу-1».
Вандорн не первый год выступает в «Формуле Е» и является действующим чемпионом серии. При этом новый сезон Вандорн, выступающий за «Пенске», начал не слишком удачно – в первой гонке сезона в Мексике он финишировал лишь десятым.
«У нас впереди новый год, мы начали новый сезон с новой командой. У нас высокие ожидания и амбиции. Надеюсь, что мы в целом сможем продолжать выступать так же, как в прошлом году.
О «Формуле-1» я вообще не думаю. Мне кажется, для меня было бы просто неправильно продолжать думать о возможном возвращении в «Ф-1», – рассказал Вандорн.
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