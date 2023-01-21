Стоффель Вандорн: «Не думаю о возвращении в «Формулу-1», это было бы неправильно»

рассказал, что окончательно попрощался с идеей возможного возвращения в «Формулу-1».

Вандорн не первый год выступает в «Формуле Е» и является действующим чемпионом серии. При этом новый сезон Вандорн, выступающий за « », начал не слишком удачно – в первой гонке сезона в Мексике он финишировал лишь десятым.

«У нас впереди новый год, мы начали новый сезон с новой командой. У нас высокие ожидания и амбиции. Надеюсь, что мы в целом сможем продолжать выступать так же, как в прошлом году.

О «Формуле-1» я вообще не думаю. Мне кажется, для меня было бы просто неправильно продолжать думать о возможном возвращении в «Ф-1», – рассказал Вандорн.

Зарплаты гонщиков «Ф-1» в 2023-м: Ферстаппен обставил Хэмилтона на $20 млн, Леклер ворвался на второе, у Алонсо спад в 4 раза