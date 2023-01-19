Ландо Норрис: «Я перфекционист и ненавижу проигрывать»

Пилот « » отметил, что надеется выиграть свою первую гонку в «Формуле-1» в 2023 году. При этом Норрис признает, что для этого ему должно будет сильно повезти.

В то же время, оценивая шансы когда-нибудь стать чемпионом «Формулы-1», Норрис отметил, что какие-либо шансы могут появиться у него не раньше 2024, а скорее 2025 года.

«С учетом всего полученного мной опыта, может быть мне удастся выиграть гонку. Но я вряд ли смогу стать чемпионом раньше этого срока. И я знаю, что в эти годы должен буду демонстрировать свою наилучшую форму.

Вообще я всегда критически оценивал свои выступления. Я всегда думаю о том, в чем могу стать лучше? Или какие вещи могла бы сделать лучше команда?

Мне нравится слушать. Обсуждение может казаться вещей, на которые я мало чем могу повлиять, но поскольку я очень люблю гонки, я считаю, что чем больше узнаю – тем будет лучше.

Я перфекционист и всегда стараюсь стать лучше, как гонщик, прикладывая для этого все имеющиеся силы. И я ненавижу проигрывать. Хотя поражения придают мне дополнительную мотивацию, стремления разобраться в причинах поражения и постараться стать лучше», – рассказал Норрис.

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