Алонсо и Стролл выступят за «Астон Мартин» на шинных тестах «Пирелли» в феврале

Пилоты «Астон Мартин» и выступят за команду на шинных тестах в феврале.

Команды «Формулы-1» поочередно проводят тесты с « », помогая с разработкой резины.

Тесты пройдут в 7 и 8 февраля, Алонсо проведет на трассе первый день, а Стролл второй. На тестах будет использоваться прошлогодний болид « » AMR22.

Алонсо хвалит любую машину, которую ему дарит новая команда «Ф-1». Каждый раз – «мечта», «произведение искусства»