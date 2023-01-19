Алонсо и Стролл выступят за «Астон Мартин» на шинных тестах «Пирелли» в феврале
Пилоты «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Ланс Стролл выступят за команду на шинных тестах в феврале.
Команды «Формулы-1» поочередно проводят тесты с «Пирелли», помогая с разработкой резины.
Тесты пройдут в Хересе 7 и 8 февраля, Алонсо проведет на трассе первый день, а Стролл второй. На тестах будет использоваться прошлогодний болид «Астон Мартин» AMR22.
Алонсо хвалит любую машину, которую ему дарит новая команда «Ф-1». Каждый раз – «мечта», «произведение искусства»
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