Алонсо и Стролл выступят за «Астон Мартин» на шинных тестах «Пирелли» в феврале

Теги Фернандо Алонсо тесты Формула-1 Пирелли Формула-1 Астон Мартин Херес Ланс Стролл Авто

Пилоты «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Ланс Стролл выступят за команду на шинных тестах в феврале.

Команды «Формулы-1» поочередно проводят тесты с «Пирелли», помогая с разработкой резины.

Тесты пройдут в Хересе 7 и 8 февраля, Алонсо проведет на трассе первый день, а Стролл второй. На тестах будет использоваться прошлогодний болид «Астон Мартин» AMR22.

Алонсо хвалит любую машину, которую ему дарит новая команда «Ф-1». Каждый раз – «мечта», «произведение искусства»

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