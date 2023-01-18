«Феррари» повысит мощность двигателя на 30 л.с. «Мерседес» прибавит на 16 л.с. «Ред Булл» на 10 л.с. (GdS)

Мощность двигателя «Феррари» в сезоне-2023 вырастет на 30 л.с. относительно предыдущего чемпионата.

Ранее подобная информация появлялась в испанских изданиях, теперь ее подтверждают в La Gazzetta dello Sport.

Главным образом повышение мощности будет достигнуто за счет повышения надежности работы разных узлов – что должно позволить повысить среднюю рабочую мощность силовой установки.

Издание отмечает, что конкуренты «Феррари» также смогли добиться прогресса, пусть и не столь существенного.

Так, в « » сосредоточили работу на снижении трения механических компонентов, и достигнутый прогресс должен позволить повысить мощность двигателя на 16 л.с.

В « », в свою очередь, работают над повышением эффективности работы электрической составляющей и должны повысить мощность на 10 л.с.

Операционная мощность двигателя «Феррари» в сезоне-2023 вырастет на 30 л.с. (Soymotor)