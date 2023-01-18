«Феррари» повысит мощность двигателя на 30 л.с. «Мерседес» прибавит на 16 л.с. «Ред Булл» на 10 л.с. (GdS)

Теги техника Феррари Ред Булл Формула-1 Мерседес Авто

Мощность двигателя «Феррари» в сезоне-2023 вырастет на 30 л.с. относительно предыдущего чемпионата.

Ранее подобная информация появлялась в испанских изданиях, теперь ее подтверждают в La Gazzetta dello Sport.

Главным образом повышение мощности будет достигнуто за счет повышения надежности работы разных узлов – что должно позволить повысить среднюю рабочую мощность силовой установки.

Издание отмечает, что конкуренты «Феррари» также смогли добиться прогресса, пусть и не столь существенного.

Так, в «Мерседесе» сосредоточили работу на снижении трения механических компонентов, и достигнутый прогресс должен позволить повысить мощность двигателя на 16 л.с.

В «Ред Булл», в свою очередь, работают над повышением эффективности работы электрической составляющей и должны повысить мощность на 10 л.с.

Операционная мощность двигателя «Феррари» в сезоне-2023 вырастет на 30 л.с. (Soymotor)

2 комментария

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Luca di Montezemolo
Ладно фуры, откуда им про мерс и Хонду известно, причем с цифрами. Да кстати у мерсов был год года 3 назад приблизительно, когда они прибавили буквально на пару лошадей, а сейчас заморозка.
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Великий Алонсо
А Рено в минус ушли по мощности? Господи, как же хорошо, что Нандо ушёл оттуда 😊😊
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