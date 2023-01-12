Ник де Врис: «Ферстаппен для меня как старший брат в паддоке «Ф-1», хотя он младше»

Новичок « » Ник де Врис рассказал о дружбе с .

Ник отметил опыт своего соотечественника: 25-летний гонщик «Ред Булл» стал двукратным чемпионом и начнет свой девятый сезон в «Формуле-1». 27-летний де Врис дебютировал в чемпионате на в составе « », а сезон-2023 станет для обладателя титулов в «Формуле-2» и « » первым в качестве основного пилота.

«Макс и я знакомы с очень раннего детства, так как мы росли в картинге примерно в одно и то же время, хотя на самом деле никогда не гонялись друг против друга. Впервые мы соревновались в Монце в прошлом году, и оказались рядом на решетке – потрясающе (Ферстаппен получил моторный штраф и начал гонку седьмым, де Врис – восьмым – Sports.ru).

У нас прекрасные отношения: мы росли в гонках, наши отцы были сильно вовлечены, мы проходили похожие соревнования по картингу в Европе. Мы очень друг друга уважаем. И, конечно, мы из одной страны, говорим на одном языке и хорошо ладим.

Несмотря на то, что я старше, Макс кажется почти что старшим братом в паддоке «Формулы-1». Он многого достиг и уже стал очень опытным», – поделился мыслями Ник.

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