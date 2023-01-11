Кевин Магнуссен: «Может, мы с Хюлькенбергом станем лучшими друзьями, но необходимости в этом нет»

не беспокоится за отношения с новым напарником .

Гонщики повздорили после -2017, когда Хюлькенберг назвал коллегу «самым неспортивным пилотом на решетке», а тот в ответ предложил «облизать яйца». Пилоты не общались до первой гонки сезона-2022 в Бахрейне, где Нико заменял в « ». В 2023 году Магнуссен и Хюлькенберг будут вместе выступать за «Хаас».

«Мы никогда не были близки в прошлом, ничего такого. Но в Бахрейне мы встретились в аэропорту и, можно сказать, впервые поговорили [с инцидента 2017 года]. Многие думают, что между нами какие-то трения, но это действительно не так.

Не считаю, что необходимо быть лучшими друзьями. То есть – кто знает, может, мы станем лучшими друзьями, кто знает! Но я не чувствую давления в том плане, что нужно выстроить отношения за пределами трека.

Я уважаю его как гонщика и, полагаю, только это имеет значение. Теперь я узнаю его как человека, раньше такой возможности не было. Но это неважно. Я уверен, что мы хорошо сработаемся как напарники на трассе и за ее пределами», – заявил датчанин.

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