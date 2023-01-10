Кристиан Хорнер о Феттеле-руководителе: «Себ из тех, кто раздражающе хорош во всем. Зависит от того, где он себя видит»

Руководители команд рассказали, чем может заняться в «Формуле-1».

Четырехкратный чемпион мира способен взять на себя руководство командой или пилотами, согласны работавшие с ним боссы.

«Он прекрасно общается с людьми, понимает их ценность и вклад в успех. Мне кажется, в последние годы он в том числе был кем-то вроде наставника гонщиков. Так что все зависит от того, где он себя видит.

Он один из тех людей, которые раздражающе хороши, чем бы ни занялись. Уверен, что он будет очень успешен в том, что для себя выберет», – сказал руководитель « » , под управлением которого Феттель завоевал все свои титулы.

«Не знаю, хочет он этого или нет. Но у него есть характер и все необходимые навыки. Так что да, думаю, у него бы получилось», – заявил глава команды « » Майк Крак, впервые работавший с Себом еще в « ».

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