Вассер приступил к работе в «Феррари» и стал шестым руководителем Скудерии за 15 лет – это второй показатель в «Ф-1»

Фредерик Вассер с 9 января начал исполнять обязанности руководителя «Феррари».

На этом посту экс-глава команды «Альфа Ромео» сменил Маттиа Бинотто. Вассер – шестой руководитель Скудерии за 15 лет: с начала 2008 года команду возглавляли Жан Тодт, Стефано Доменикали, Марко Маттиаччи, Маурицио Арривабене и Бинотто.

По этому показателю «Феррари» уступает лишь «Альпин» (ранее « ») – французской командой руководили восемь специалистов, в том числе Вассер. Отметим, что структура управления «Альпин» не всегда отличалась четкостью – в частности, в 2021-м году обязанности руководителя были распределены между Давиде Бривио и Марцином Будковским.

Три коллектива ни разу не меняли руководителей за последние 15 лет: « » ( ), «Торо Россо» / « » (Франц Тост) и « » (Гюнтер Штайнер, команда выступает с 2016-го).

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