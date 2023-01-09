Вассер приступил к работе в «Феррари» и стал шестым руководителем Скудерии за 15 лет – это второй показатель в «Ф-1»
Фредерик Вассер с 9 января начал исполнять обязанности руководителя «Феррари».
На этом посту экс-глава команды «Альфа Ромео» сменил Маттиа Бинотто. Вассер – шестой руководитель Скудерии за 15 лет: с начала 2008 года команду возглавляли Жан Тодт, Стефано Доменикали, Марко Маттиаччи, Маурицио Арривабене и Бинотто.
По этому показателю «Феррари» уступает лишь «Альпин» (ранее «Рено») – французской командой руководили восемь специалистов, в том числе Вассер. Отметим, что структура управления «Альпин» не всегда отличалась четкостью – в частности, в 2021-м году обязанности руководителя были распределены между Давиде Бривио и Марцином Будковским.
Три коллектива ни разу не меняли руководителей за последние 15 лет: «Ред Булл» (Кристиан Хорнер), «Торо Россо» / «Альфа Таури» (Франц Тост) и «Хаас» (Гюнтер Штайнер, команда выступает с 2016-го).
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Тогда легче станет всем - и Алонзо, и банку Сантадер, и Ферраре)))