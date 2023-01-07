Экс-спортивный директор «Феррари» Фьорио: «На месте «Ауди» не упускал бы Бинотто»

Чезаре Фьорио посоветовал «Ауди» нанять .

Бинотто покинул «Феррари» по окончании сезона-2022. Фьорио провел параллели между данным событием и собственным уходом с поста спортивного директора Скудерии в 1991-м.

«Сходство есть, однако мой уход в 1991-м был сложнее. Соглашение, которое я заключил с , заблокировали, и я понял, что лучше попрощаться, раз я не смог заполучить одного из сильнейших пилотов в истории», – сказал Чезаре в интервью Corriere dello Sport.

Фьорио позитивно оценивает работу Бинотто и считает, что специалист может пригодиться «Ауди»:

«[Второе место в Кубке конструкторов –] очень хороший результат с учетом предыдущих сезонов. Добиться такого прогресса – непростая задача. Успех «Формулы-1» и увеличение рейтингов во многом связано именно с возвращением «Феррари» на вершину.

Требовались ли «Феррари» перемены? Я бы оставил Бинотто, которого всегда считал прекрасным инженером. F1-75 наряду с « » стала лучшей машиной 2022 года. Чемпионство не удалось завоевать из-за недостаточной надежности, плохих стратегий и некоторых ошибок со стороны гонщиков.

Стало ли проблемой видение Бинотто? Нет, он был очень хорошим инженером, однако руководить командой – другая работа. Тем не менее, на месте кого-то вроде «Ауди», которая стремится в «Формулу-1», я бы его не упускал».

В декабре издание Blick утверждало, что Бинотто предлагали возглавить технологический департамент «Ауди».

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Бинотто получил предложение стать главой технологического департамента в «Ауди» (Blick)