«Пантера Азия» готова заявить ФИА о заинтересованности в участии в «Формуле-1»

«Пантера Азия» намерена присоединиться к «Формуле-1».

Команда высказывалась о желании присоединиться к «Ф-1» еще в 2020 году. На днях президент ФИА Мохаммед бен Сулайем сообщил, что запускает процесс выражения заинтересованности для новых коллективов.

«Мы приветствуем инициативу ФИА, но теперь надо понять, какими будут конкретные требования и процесс. Однако мы готовы заявить о своей заинтересованности в «Формуле-1», – сказал руководитель «Пантеры» Бенжамен Дюран.

Другим кандидатом на вступление в «Ф-1» считается «Андретти», неоднократно декларировавшая свои амбиции.

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