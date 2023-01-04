«Пантера Азия» готова заявить ФИА о заинтересованности в участии в «Формуле-1»
«Пантера Азия» намерена присоединиться к «Формуле-1».
Команда высказывалась о желании присоединиться к «Ф-1» еще в 2020 году. На днях президент ФИА Мохаммед бен Сулайем сообщил, что запускает процесс выражения заинтересованности для новых коллективов.
«Мы приветствуем инициативу ФИА, но теперь надо понять, какими будут конкретные требования и процесс. Однако мы готовы заявить о своей заинтересованности в «Формуле-1», – сказал руководитель «Пантеры» Бенжамен Дюран.
Другим кандидатом на вступление в «Ф-1» считается «Андретти», неоднократно декларировавшая свои амбиции.
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