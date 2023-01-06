Гюнтер Штайнер: «Магнуссен гораздо сильнее психологически, чем был несколько лет назад»

Теги Нико Хюлькенберг Формула-1 Кевин Магнуссен Хаас Мик Шумахер Гюнтер Штайнер Никита Мазепин Авто

Гюнтер Штайнер рассказал, как изменился Кевин Магнуссен за время совместной работы.

Магнуссен выступал за «Хаас» с 2017 года, а в 2021-м команда предпочла нанять двух новичков – Мика Шумахера и Никиту Мазепина. В 2022 году Кевин вернулся в «Хаас», где останется и в предстоящем сезоне.

«Дело в возрасте и в том, что он стал отцом. Его позвали обратно, он не просился – тоже другая история. Это важно для настроя, дает большую уверенность. То, насколько ты силен психологически, играет серьезную роль.

Я считаю, в данный момент он гораздо сильнее психологически, чем был несколько лет назад», – заявил руководитель «Хааса».

Штайнер ответил на вопрос, поможет ли «Хаасу» психологическая устойчивость Магнуссена и новичка команды Нико Хюлькенберга – оба пилота сумели вернуться в «Формулу-1»:

«Думаю, да. Мы на это надеемся. Поэтому и приняли такое решение».

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