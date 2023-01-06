Льюис Хэмилтон: «Макларен» и «Альпин» могут присоединиться к борьбе за титул в 2023-м»
Льюис Хэмилтон назвал команды, которые могут побороться с грандами в 2023 году.
В 2022-м все победы и почти все подиумы распределили между собой три коллектива – «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседес».
«Хочется думать, что [с «Ред Булл»] сразимся мы и победим. Я в это верю. Но я очень надеюсь, что «Феррари» будет сильной командой в ближайшие годы. Сезон вышел для нее трудным, но есть хорошие признаки, и это здорово.
Надеюсь, за титул сразятся как минимум три команды. А, может, и больше. Почему бы «Макларену» не присоединиться? Посмотрим. Или даже «Альпин», которая выступает прекрасно. Так что увидим», – заявил пилот «Мерседеса».
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