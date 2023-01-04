Болельщики признали Гран-при Великобритании лучшей гонкой «Ф-1» 2022 года

« » провела голосование за лучшую гонку сезона-2022.

В опросе приняли участие более 65 000 болельщиков, и 34 процента проголосовали за Гран-при Великобритании. Тогда заезд прервали красными флагами после серьезной аварии с участием пилота «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюя, на заключительных кругах развернулась борьба за подиум между Серхио Пересом (« »), (« ») и Шарлем Леклером (« »), а первую победу в карьере одержал напарник Леклера Карлос Сайнс.

Также пользователи сайта «Ф-1» отметили Гран-при Сан-Паулу (21 процент голосов), Бахрейна (8), Бельгии (5) и Венгрии (4).

Лучший момент года в «Ф-1» – рубка за подиум между Леклером, Хэмилтоном и Пересом и двойной обгон Льюиса!

«Не знаю, как выжил. Отпустил руль и ждал мощный удар». Он вышел на старт в «Ф-1» через 5 дней после крупнейшей аварии года