Болельщики признали Гран-при Великобритании лучшей гонкой «Ф-1» 2022 года

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«Формула-1» провела голосование за лучшую гонку сезона-2022.

В опросе приняли участие более 65 000 болельщиков, и 34 процента проголосовали за Гран-при Великобритании. Тогда заезд прервали красными флагами после серьезной аварии с участием пилота «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюя, на заключительных кругах развернулась борьба за подиум между Серхио Пересом («Ред Булл»), Льюисом ХэмилтономМерседес») и Шарлем Леклером («Феррари»), а первую победу в карьере одержал напарник Леклера Карлос Сайнс.

Также пользователи сайта «Ф-1» отметили Гран-при Сан-Паулу (21 процент голосов), Бахрейна (8), Бельгии (5) и Венгрии (4).

Лучший момент года в «Ф-1» – рубка за подиум между Леклером, Хэмилтоном и Пересом и двойной обгон Льюиса!

«Не знаю, как выжил. Отпустил руль и ждал мощный удар». Он вышел на старт в «Ф-1» через 5 дней после крупнейшей аварии года

1 комментарий

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Mr.Alien
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Заслуженно. В той гонке была и красочная авария, и борьба за лидерство у ферраристов с Максом, и разные тактики у Феррари и Мерса, и снова блистал командный мостик красных, и была крутейшая борьба после пейс кара. Сильверстоун вообще уже несколько лет подряд радует крутыми гонками
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