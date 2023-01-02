Пьер Гасли: «Спринты не убедили меня в своей зрелищности»

сомневается, что спринты доказали свою состоятельность.

В 2023 году « » проведет шесть уик-эндов со спринтами вместо трех в 2022-м.

«Лично мне очень нравится обычный формат с квалификацией в субботу и одним Гран-при в воскресенье.

Если говорить о спринтах, я вижу плюсы для организации с финансовой точки зрения. Что касается зрелищности, меня они пока не убедили в том, что стоит проводить все больше и больше гонок. На мой взгляд, обычный формат лучше», – заявил пилот « ».

Макс Ферстаппен: «Для меня спринты – не гонки. Я думаю только о том, чтобы не получить повреждения и остаться в топ-3»

Росс Браун: «Существуют предложения проводить спринт вообще на каждом Гран-при – посмотрим, как будет развиваться ситуация»