Пьер Гасли: «Спринты не убедили меня в своей зрелищности»

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Пьер Гасли сомневается, что спринты доказали свою состоятельность.

В 2023 году «Формула-1» проведет шесть уик-эндов со спринтами вместо трех в 2022-м.

«Лично мне очень нравится обычный формат с квалификацией в субботу и одним Гран-при в воскресенье.

Если говорить о спринтах, я вижу плюсы для организации с финансовой точки зрения. Что касается зрелищности, меня они пока не убедили в том, что стоит проводить все больше и больше гонок. На мой взгляд, обычный формат лучше», – заявил пилот «Альпин».

Макс Ферстаппен: «Для меня спринты – не гонки. Я думаю только о том, чтобы не получить повреждения и остаться в топ-3»

Росс Браун: «Существуют предложения проводить спринт вообще на каждом Гран-при – посмотрим, как будет развиваться ситуация»

1 комментарий

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Rafael Sarkisian
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Согласен, нужно убрать эти спринты и сделать 2 дня уикэнд.. Суббота одна тренировка и квала, воскресенье 1 тренировка и гонка. Тренировочные заезды по 1 часу.
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