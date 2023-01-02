Карлос Сайнс: «Проверенные временем отношения Вассера с Леклером пойдут на пользу всем в «Феррари»

не переживает из-за хороших отношений с новым боссом.

Фредерик Вассер станет новым руководителем « » вместо . Вассер и Леклер вместе работали в « » и младших сериях. Некоторые эксперты считают, что Фред сделает ставку на Шарля в своей новой команде.

«По тому, что я слышал от других и насколько я сам знаком с Фредом, он подходящий человек. Все в паддоке его знают, и я уверен, что он справится. Нужно будет освоиться в команде, но Фред очень хорошо знает «Формулу-1», а также «Феррари».

Я не считаю, что начинаю [работать с Вассером] с нуля. Как я говорил, уверен, что я с ним полажу, а он будет доволен моим трудом, отношениями с командой и Шарлем. Полагаю, его проверенные временем отношения с Леклером пойдут на пользу всем, а также ускорят его акклиматизацию в команде», – высказался Карлос в интервью Corriere dello Sport.

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