Карлос Сайнс: «Проверенные временем отношения Вассера с Леклером пойдут на пользу всем в «Феррари»

Теги Феррари Заубер Карлос Сайнс Формула-1 Маттиа Бинотто Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Карлос Сайнс не переживает из-за хороших отношений Шарля Леклера с новым боссом.

Фредерик Вассер станет новым руководителем «Феррари» вместо Маттиа Бинотто. Вассер и Леклер вместе работали в «Заубере» и младших сериях. Некоторые эксперты считают, что Фред сделает ставку на Шарля в своей новой команде.

«По тому, что я слышал от других и насколько я сам знаком с Фредом, он подходящий человек. Все в паддоке его знают, и я уверен, что он справится. Нужно будет освоиться в команде, но Фред очень хорошо знает «Формулу-1», а также «Феррари».

Я не считаю, что начинаю [работать с Вассером] с нуля. Как я говорил, уверен, что я с ним полажу, а он будет доволен моим трудом, отношениями с командой и Шарлем. Полагаю, его проверенные временем отношения с Леклером пойдут на пользу всем, а также ускорят его акклиматизацию в команде», – высказался Карлос в интервью Corriere dello Sport.

Ральф Шумахер: «Бинотто был скорее фанатом Сайнса, приход Вассера поменял ситуацию для Леклера»

Владимир Башмаков: «Все ждут, что Вассер сделает Леклера откровенным лидером команды»

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ALMANAC
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да, ребят, я такой же номер один как и Шарль🥲🥲🥲🥲
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий