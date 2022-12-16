Владимир Башмаков: «Все ждут, что Вассер сделает Леклера откровенным лидером команды»

Российский комментатор Владимир Башмаков поделился мнением о перестановке на посту руководителя «Феррари».

покинул команду, а его место с 9 января 2023 года займет , ранее работавший в « ».

«Что, судя по всему, точно поменяется – это курс в отношении пилотов. Просто потому что Вассер давно знает Леклера. Свой дебютный сезон Леклер провел в «Заубере – Альфа Ромео», где они работали вместе. В «Ф-2» он выступал за «Прему», а вот в «Ф-3» – за вассеровский «Арт». И в картинге за «Беррелерт». Так что с Вассером у них есть общая история. Так что все говорят, что в «Феррари» теперь ветер должен подуть в сторону Леклера.

Все ждут, что Вассер сделает Леклера откровенным лидером команды. И что в ситуациях вроде той, что была в этом году на Гран-при Великобритании, будут делаться жесткие и однозначные ставки на одного пилота. Посмотрим, так ли это будет на самом деле. Или же у Сайнсов по-прежнему есть какие-то рычаги давления – это тоже интересный вопрос.

Как инженер Вассер намного слабее Бинотто. По крайней мере в призме «Формулы-1». Если брать его как политика – то Вассер лучше Бинотто. Но он окажется в новой для себя, давящей и конкурентной среде. Потому что это топ-команда. Посмотрим, как он справится с этой топ-командой.

Как бизнесмен, – человек, который может строить какие-то механизмы – я думаю, что он очень хорош. И этот переход будет во благо. Но перестановка в любом случае интересная», – рассказал Башмаков.

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