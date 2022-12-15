Ральф Шумахер: «Бинотто был скорее фанатом Сайнса, приход Вассера поменял ситуацию для Леклера»

рассказал, как приход Фредерика Вассера повлияет на пилотов «Феррари».

Вассер заменил Маттиа Бинотто на посту руководителя Скудерии. По мнению Шумахера, у Бинотто было особенное отношение к Карлосу Сайнсу. В то же время начал карьеру в «Формуле-1» под началом Вассера в , а до этого выиграл титул GP3 в 2016-м в составе «АРТ», которой также руководил француз.

«Конечно, они очень близки. В конце концов, скорее был фанатом , которого он пригласил, из-за чего немного страдал Шарль Леклер.

Сейчас ситуация поменялась. Но в конечном итоге значение имеют результаты», – сказал эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Ф-1».

Также Ральф высказался и о карьере Вассера, который рисковал остаться без работы после трансформации «Заубера» в заводскую команду «Ауди»:

«Говорят, он не являлся претендентом [«Феррари»] номер один. Но для него переход важен, поскольку и для «Ауди» он не был предпочтительным кандидатом. Так что все случилось вовремя».

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