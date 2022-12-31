Льюис Хэмилтон о 2022-м: «Легко сосредоточиться на негативе, но надо помнить хорошее»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поздравил фанатов с Новым годом и подвел итоги 2022-го.
«В этом году было много поводов праздновать. Легко сосредоточиться на негативе, но надо помнить хорошее, а хорошего произошло очень много.
Я наконец совершил путешествие по Африке и увидел ошеломительное количество красоты. Появился [бренд] +44. [Псу] Роско исполнилось десять лет.
Важно направлять себя к свету, быть открытыми и снимать внутренние ограничители.
Давайте проявлять сочувствие к себе, другим, нашему миру. Спасибо всем за любовь, энергию и страсть в 2022 году. Я горжусь всеми нами и болею наш общий успех в 2023-м», – написал семикратный чемпион «Формулы-1».
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