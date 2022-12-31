Никита Мазепин об итогах года: «Мы все стали устойчивее к обстоятельствам. Используйте эту суперспособность в 2023-м»

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин обратился к болельщикам перед новым годом.

В 2022-м Мазепин потерял место в « », выиграл ралли-рейд «Шелковый путь», запустил фонд «Мы выступаем как один» и попробовал себя в качестве диджея.

«Год, безусловно, не получился хорошим во многих отношениях. Но, оглядываясь назад, хочу поговорить по крайней мере о каких-то хороших вещах.

Несмотря на все произошедшее, я не потерял самое важное, а именно спорт в качестве центрального элемента моей жизни. Напротив, моя связь со спортивным миром лишь усилилась. Наш фонд «Мы выступаем как один» помогает отстраненным спортсменам и развивает таланты в разных странах. Мы заручились поддержкой единомышленников и даже нашли свое отражение в искусстве, вокруг нас собралось большое сообщество сочувствующих.

В этом году я понял, насколько важно отпускать и наполнять жизнь чем-то новым. 99 мероприятий и музыка стали отдушиной 2022-го. А как насчет ралли «Шелковый путь»? Победа, которую мы достигли (я бы сказал, к которой прорвались) после десяти дней пути по бездорожью из Астрахани в Москву.

Честно говоря, год был наполнен впечатлениями. Но это только помогло мне как личности сделать шаг вперед.

Мы все стали устойчивее к обстоятельствам. И я желаю вам не забывать об этой суперспособности и использовать ее на 100 процентов в наступающем году», – написал Мазепин в соцсетях.

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