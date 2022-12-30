Главный моторист «Рено» о поломках: «Проблема не в ДВС, а в водяном и топливном насосах, над которыми мы работаем»

Теги Фернандо Алонсо Гран-при Сингапура Формула-1 Астон Мартин Рено Альпин Авто

Брюно Фамен рассказал, с чем связаны проблемы с двигателями «Рено».

От поломок пострадали оба гонщика «Альпин», в особенности Фернандо Алонсо, неоднократно жаловавшийся после сходов. По окончании сезона-2022 испанец покинул команду и в следующем году будут выступать за «Астон Мартин».

«У нас нет серьезных проблем с мотором как таковым, с ДВС. В Сингапуре возникла проблема, это правда. На самом деле, довольно странно, потому что в течение восьми кругов возникли две различные проблемы – просто невероятно.

Все остальные трудности связаны со вспомогательными деталями – с водяным насосом, с топливным насосом. Мы собираемся их решить перед сезоном-2023 и настроены достаточно оптимистично», – заявил руководитель моторной базы «Рено».

Фамен сообщил, что «Рено» не придется жертвовать мощностью двигателей, чтобы справиться с поломками:

«Думаю, мы не будем ничего снижать. Мы уже работаем над деталями – особенно это касается вспомогательных частей. Водяной насос был нашей головной болью весь сезон. В 2022 году мы улучшили его, насколько могли, но, очевидно, этого недостаточно.

Нужно поменять саму концепцию водяного насоса, и мы это сделаем перед сезоном-2023. Очень надеемся, что проблема будет решена».

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1 комментарий

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TravenS
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После ухода Алонсо естественно всё пройдёт, он проклят на движки
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