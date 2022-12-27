Экс-босс гоночной программы «Мерседеса»: «С удовольствием напишу в 2023-м, что с Хэмилтоном не покончено»

Норберт Хауг верит в перспективы Льюиса Хэмилтона и «Мерседеса».

В январе семикратному чемпиону «Формулы-1» исполнится 38 лет. Тем не менее, бывший босс гоночной программы «Мерседеса» считает, что Льюису по силам сражаться на высочайшем уровне.

«Сезон-2023 «Мерседес» начнет не так плохо, как 2022-й – это не облегчит жизнь «Феррари», особенно в свете смены руководства. Я уверен, что «Мерседес» бросит вызов «Ред Булл» и захочет вернуть титулы в зачетах пилотов и конструкторов. «Серебряные стрелы» будут следовать своей цели методично и бескомпромиссно.

И в Бриксуорте, и в Бракли используют болезненный опыт сезона-2022. А тем, кто думает, что с Льюисом Хэмилтоном уже покончено, я с удовольствием напишу в своих колонках в следующем году, что все сложилось совсем по-другому.

Джордж Расселл – абсолютный топ-пилот, так что в команде-рекордсмене по титулам сложились наилучшие условия, гонщики будут подгонять друг друга», – заявил бывший босс гоночной программы «Мерседеса».

Льюис Хэмилтон: «Хочу уйти чемпионом из «Формулы-1»

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