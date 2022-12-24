Отмар Сафнауэр: «Назвал бы Окона министром обороны Франции»

Отмар Сафнауэр отметил выдающиеся оборонительные навыки .

В частности, руководитель «Альпин» напомнил, как на Гран-при Японии его подопечный сдержал гонщика «Мерседеса» и финишировал четвертым.

«В какие-то моменты мы думали: «О нет, у нас нет скорости», а у него все получалось. Очень хорошие выступления.

С моей точки зрения, выделяется Сузука. Потрясающе! Борьба с Льюисом на «Мерседесе», который очень хорош под дождем. Условия менялись, трасса подсыхала, приходилось постоянно смотреть в зеркала, Льюис ехал на более быстрой машине. Просто посмотрите, как [« »] завершил чемпионат. И его сдержали. Блестяще», – сказал Сафнауэр.

Отмар предложил называть Окона министром обороны по аналогии с пилотом « » :

«У Чеко прозвище «министр обороны». Может, мы вместо этого используем… Как называют министра обороны во Франции? Давайте узнаем, и это будет его прозвище».

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