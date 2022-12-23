Николас Латифи: «Машина «Уильямса» этого года стала шагом назад – будь здесь Расселл, он бы сказал то же самое»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о том, как для него прошел сезон-2022.Прошедший чемпионат почти наверняка станет для Латифи последним в карьере в «Ф-1». При этом бывший гонщик «Уильямса» пока не знает, чем будет заниматься в дальнейшем.

По словам Латифи, болид « » этого года оказался хуже, чем машина 2021 года, и что даже не смог бы заработать на нем заметно больше очков.

«Машина этого года стала шагом назад. Я вам гарантирую, если бы Джордж Расселл был здесь, он бы сказал вам то же самое. Прошлогодняя машина была непростой в управлении, и мне пришлось адаптировать стиль пилотажа, чтобы приспособиться к ней, но вот управляться с машиной этого года было особенно трудно.

В этой индустрии все основано на результатах. У меня не было скорости, особенно в этом году, так что команда должна была действовать так, как считала правильным. Но я в любом случае доволен, поскольку знаю, что выложился на максимуме. Никаких сожалений. Я сделал очень многое, стараясь решить проблемы с машиной. Но сделать этого не получилось», – рассказал Латифи.

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