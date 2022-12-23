Льюис Хэмилтон о трудностях по ходу сезона: «Создавалось ощущение, что в машине завелся призрак, который постоянно возвращался»

Пилот « » подвел итоги сезона-2022, отметив, что трудности, с которыми столкнулась команда, в итоге помогли им сплотиться и стать сильнее.

«Первым большим шагом вперед стал этап в Барселоне – именно там мы увидели первые признаки того, что у этой машины все-таки есть потенциал.

Однако тот результат оказался ложноположительным – машина вроде заработала хорошо, а в следующих гонках трудности снова вернулись. Создавалось ощущение, что в машине завелся призрак, который постоянно возвращался.

Но затем уже на Гран-при Франции мы впервые в сезоне попали на подиум двумя машинами и поняли, что и правда сделали шаг вперед. Еще позже был этап в Остине, где обновления болида тоже сработали отлично.

Я всегда знал, что мы можем это сделать, что команда может перевернуть ситуацию. Я никогда не сомневался, что в итоге мы достигнем цели. Но да, мы часто двигались вперед методом проб и ошибок, в прошедшем сезоне было много неудач. Часто бывали ситуации, когда привезенные на гонку новинки не срабатывали. То же бывало и с настройками. Я сам перепробовал множество самых разных вариантов и часто терпел неудачу. Однако пройдя через такое ты учишься, растешь, становишься лучше.

Именно об этом был прошедший сезон. О преодолении неудач, обуздании эго, укреплении отношений и взаимодействий в команде. И с этой точки зрения сезон пошел нам на пользу», – рассказал Хэмилтон.

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