Расходы «Ред Булл» в сезоне-2021 составили $276,5 млн (RaceFans)

Команда «Ред Булл» потратила $276,5 млн в сезоне-2021, по итогам которого впервые стал чемпионом «Формулы-1».

При этом в «Ред Булл» превысили допустимый потолок бюджета в $145 млн на 2,2 млн. За что команда получила штраф.

Ограничение бюджета не распространяется на такие статьи расходов, как маркетинг, перелеты, проживание, зарплаты пилотов и нескольких ключевых сотрудников, а также некоторые другие вещи.

При этом итоговая операционная прибыль «Ред Булл» в 2021 году, согласно информации Race Fans, составила $1,5 млн.

Что будет с командами «Ред Булл» в «Ф-1» после смерти владельца Матешица? Автономии конец, их выставили на продажу?