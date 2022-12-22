Карлос Сайнс о шансах «Феррари» на титул в 2023 году: «Потребуется победить сразу две очень сильные команды»

Пилот «Феррари» поделился мнением о шансах команды выиграть чемпионат в 2023 году.

В прошедшем сезоне «Феррари» заняла второе место в командном зачете. В личном же зачете Леклер финишировал вторым, а Сайнс пятым.

«Время покажет, пока я не знаю ответа. Команда добилась успеха, построив быструю машину. Теперь нужно понять, как мы будем работать с . И как построить команду-победительницу. У нас точно есть для этого необходимые ресурсы.

Наша цель не только в том, чтобы построить быструю машину, но и создать команду победителей. Такова цель Фреда, Шарля, моя, и всех, кто носит цвета «Феррари».

Разумеется, нам бы хотелось как можно раньше стать чемпионами. Однако с такими конкурентами как «Ред Булл» и «Мерседес», даже при наличии хорошей машины для успеха вам потребуется победить сразу две очень сильные команды.

Мы все знаем, на что способен «Мерседес». В «Ред Булл» за эти годы тоже многому научились и теперь начали побеждать. Это как раз то, чего нам не хватило в прошедшем сезоне. Мы работаем на максимуме, чтобы как можно раньше порадовать своих болельщиков, но я не знаю, сможем ли мы выиграть чемпионат в следующем году. Как я уже сказал, для этого нужно будет победить очень сильных соперников.

Что касается меня лично, то в новом сезоне хотелось бы чаще выигрывать и реже сходить с дистанции гонок. Мы надеемся быть в числе лидеров, но « » тоже будет бороться за титул. А « », разумеется, будет этот титул защищать. Не стоит забывать и о других командах – «Макларене», «Альпин», «Астон Мартин». Хотя я думаю, что борьба за титул будет идти между тремя командами», – рассказал Сайнс.

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