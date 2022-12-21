Николас Томбасис о новом регламенте: «С учетом, что это был первый год, отрывы между командам получились небольшими»

Гоночный директор по «формульным» сериям Николас Томбасис подвел итоги сезона-2022, оценив то, насколько хорошо сработал новый технический регламент.

По словам Томбасиса, явное преимущество трех команд над всеми остальными не стало сюрпризом. При этом за весь сезон попасть на подиум среди представителей команд не из топ-3 удалось только Ландо Норрису.

«Не сказал бы, что такой результат стал неожиданным. На то, чтобы эффект от появления потолка бюджетов команд проявился в полной мере нужно несколько лет. Поскольку у нескольких команд изначально все равно было некоторое преимущество.

Было понятно, что более обеспеченные и успешные команды чуть быстрее адаптируются к новым правилам. Но теперь и все остальные увидели, какие решения могут быть удачными и смогут адаптироваться к следующему сезону. Думаю, такой результат стал следствием того, что это был лишь первый год действия нового регламента.

И с учетом того, что это и правда был первый год действия нового регламента, отрывы между командами на самом деле получились довольно небольшими. Если бы мы видели такую картину на пятый год действия регламента, например, то это бы вызывало намного больше беспокойства.

Можно вспомнить, какими были отрывы в других случаях смены регламента – в 2009, 2014 или 1998 году. Тогда первоначальные отрывы были намного больше. Сейчас же, как мне кажется, они были не столь велики», – рассказал Томбасис.

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