Ральф Шумахер: «В «Мерседесе» у Мика будет возможность дальнейшего развития, он заслуживает свой шанс»

Бывший пилот «Формулы-1» прокомментировал переход своего племянника Мика в «Мерседес», где тот в сезоне-2022 будет резервным пилотом.

По словам Ральфа, он остался доволен таким вариантом, поскольку это оставляет Мику хорошие шансы заявить о себе в будущем.

«Я думаю, что выиграют в этой ситуации обе стороны. Команда получает отличного гонщика на случай, если кому-то из основных пилотов в какой-то момент понадобится замена, если кто-то из них не сможет выступать по какой-то причине. А второй момент, разумеется – это то, то Мик в «Мерседесе» сможет очень многому научиться, он будет работать в новой для себя огромной структуре.

На мой взгляд, это и правда отличная возможность. Ведь Мик оказался в опытной команде, с двумя опытными гонщиками, и помимо всего прочего сама команда рада его приходу.

При этом не стоит думать только о «Мерседесе». Хоть в этом и нет ничего такого. Но в какой-то момент проблемы могут возникнуть и у одной из команд, которые являются клиентами «Мерседеса» («Астон Мартин» и «Уильямс»). И в этом случае эти команды смогут обратиться гонщику, который только что выступал в «Формуле-1», знает все трассы и отлично умеет управляться с этими болидами.

У Мика есть возможность для дальнейшего развития. Он заслуживает свой шанс – в том числе получить постоянное место за рулем болида, – но и хотя бы как третий пилот выйти на замену в случае необходимости.

При этом я вполне могу себе представить интерес к Мику со стороны «Ауди», поскольку немецких гонщиков на рынке не так уж много. Но до этого в любом случае еще очень далеко. Главное, что сейчас Мик в хороших руках, а там время покажет. Главное, что Мику всего 24, так что у него еще точно будут шансы начать побеждать – и не так важно, где именно», – рассказал Шумахер.

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