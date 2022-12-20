Шарль Леклер: «В следующем сезоне «Мерседес» вернется в число лидеров»

Пилот «Феррари» считает, что в следующем году в борьбе за победу в чемпионате будут участвовать три команды.

По мнению Леклера, «Мерседес» сможет догнать « » и «Феррари» и навязать соперникам борьбу. При этом монегаск сомневается, что какой-то другой команде удастся достичь достаточно большого прогресса, чтобы побороться с лидерами.

«Думаю, « » будет участвовать в борьбе. Другая команда? Я пока не видел ничего, что дало бы повод предположить попадание в топ-3 какой-то другой команды.

Но вот «Мерседес» в следующем сезоне определенно вернется в число лидеров, с очень хорошей машиной. Мы видели, как сильно они смогли прибавить на дистанции между первой и последней гонкой прошедшего сезона. Думаю, они поняли, что именно делали не так, а это обычно значит улучшение формы команды. Так что в следующем году, надеюсь, нас ждет борьба за титул с участием трех команд.

Я уверен в шансах «Феррари», потому что мы много работали на симуляторе. За последний год мы выполнили огромный объем работы, чтобы разобраться в слабых сторонах нашей машины и прибавить в следующем сезоне», – рассказал Леклер.

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