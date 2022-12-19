Ромен Грожан о Вассере в «Феррари»: «Никогда не встречал инженера, который бы так здорово понимал нас, пилотов»

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Бывший пилот «Формулы-1» Ромен Грожан прокомментировал назначение Фредерика Вассера на должность руководителя «Феррари».

Вассер, сменивший на этом посту Маттиа Бинотто, приступит к выполнению своих обязанностей с 9 января 2023 года.

«Они с Леклером являются близкими друзьями, это должно помочь улучшить атмосферу в команде. С Сайнсом он тоже хорошо знаком.

Я сам выиграл в «Формуле-3» в 2007 году, выступая в команде Вассера, мы довольно долго работали вместе. Фредерик Вассер прирожденный спортсмен, он как никто другой понимает гонки. И помимо всего прочего, я никогда не встречал инженера, который бы так здорово понимал нас, пилотов. Порой складывается ощущение, что он и сам гонщик», – рассказал Грожан.

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