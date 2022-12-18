Макс Ферстаппен: «Понимал, что после сходов с дистанции гонок в начале сезона больше не могу позволить себе ошибаться»

Пилот « » Макс Ферстаппен признал, что сходы на старте сезона заставили его максимально дисциплинированно проводить гонки.

За весь сезон Ферстаппен лишь дважды сходил с дистанции гонок – на этапах в Бахрейне и Австралии.

«Ты знаешь, что когда ты борешься за титул тебе нужно зарабатывать очки в каждой гонке, нужно стараться набирать очки в каждой гонке. Вот почему эти сходы в начале сезона тяжело на нас сказались.

И я понимал, что после этих сходов уже не могу позволить себе ошибаться – на случай, если по тем или иным причинам у нас снова будут случаться сходы с дистанции.

Ты всегда стараешься выступать как можно чище, стараешься как можно лучше проводить каждый гоночный уик-энд. Вот почему каждый раз, оказываясь за рулем болида, я требую от себя максимума», – рассказал Ферстаппен.

Макс Ферстаппен высказался о жестком воспитании в лицо отцу – под камеры на ток-шоу. Реакция Йоса – 🙄