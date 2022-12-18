Макс Ферстаппен: «Понимал, что после сходов с дистанции гонок в начале сезона больше не могу позволить себе ошибаться»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признал, что сходы на старте сезона заставили его максимально дисциплинированно проводить гонки.
За весь сезон Ферстаппен лишь дважды сходил с дистанции гонок – на этапах в Бахрейне и Австралии.
«Ты знаешь, что когда ты борешься за титул тебе нужно зарабатывать очки в каждой гонке, нужно стараться набирать очки в каждой гонке. Вот почему эти сходы в начале сезона тяжело на нас сказались.
И я понимал, что после этих сходов уже не могу позволить себе ошибаться – на случай, если по тем или иным причинам у нас снова будут случаться сходы с дистанции.
Ты всегда стараешься выступать как можно чище, стараешься как можно лучше проводить каждый гоночный уик-энд. Вот почему каждый раз, оказываясь за рулем болида, я требую от себя максимума», – рассказал Ферстаппен.
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