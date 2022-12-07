Дебютант «Ф-2» Мэлоуни присоединился к молодежной программе «Ред Булл»

Зейн Мэлоуни стал одним из пилотов в молодежной программе «Ред Булл».

Прошлый сезон уроженец Барбадоса провел в «Формуле-3», где выступал за «Трайдент». В своем первом сезоне в «Ф-3» Мэлоуни удалось занять второе место в чемпионате – в сезоне на его счету три победы и четыре попадания на подиум.

Следующий сезон Мэлоуни будет выступать в «Формуле-2», но пока неизвестно, за какую команду. При этом на тестах «Ф-2» в Абу-Даби Мэлоуни выступал за «Карлин» вместе с Энцо Фиттипальди. Также в следующем сезоне Мэлоуни будет числиться одним из резервных пилотов .

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