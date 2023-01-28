Составы команд «Формулы-2» на сезон-2023
11 команд и 22 гонщика будут соревноваться в «Формуле-2» в 2023 году.
Джехан Дарувала перешел из «Премы» в «МП Моторспорт», Тео Пуршер проведет свой третий сезон за «АРТ», а Артур Леклер дебютирует в чемпионате за «ДАМС». Также из «Формулы-3» перешли Виктор Мартен, Зейн Мэлоуни, Исак Хаджар, Оливер Бермэн, Роман Штанек и Джек Кроуфорд.
Сезон начнется в Бахрейне (3-5 марта) и будет состоять из 14 этапов.
Составы команд «Формулы-2» на сезон-2022
«МП Моторспорт»: Деннис Хаугер, Джехан Дарувала
«Роден Карлин»: Энцо Фиттипальди, Зейн Мэлоуни
«АРТ»: Тео Пуршер, Виктор Мартен
«Према»: Оливер Бермэн, Фредерик Вести
«Хайтек»: Джек Кроуфорд, Исак Хаджар
«ДАМС»: Артур Леклер, Аюму Иваса
«Виртуози»: Джек Дуэн, Амаури Кордел
«ПХМ Рейсинг»: Рой Ниссани, Брэд Бенавидес
«Трайдент»: Клемент Новалак, Роман Штанек
«Ван Амерсфорт»: Рихард Версхор, Хуан-Мануэль Корреа
«Кампос»: Ральф Бошунг, Куш Маини
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