Составы команд «Формулы-2» на сезон-2023

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11 команд и 22 гонщика будут соревноваться в «Формуле-2» в 2023 году.

Джехан Дарувала перешел из «Премы» в «МП Моторспорт», Тео Пуршер проведет свой третий сезон за «АРТ», а Артур Леклер дебютирует в чемпионате за «ДАМС». Также из «Формулы-3» перешли Виктор Мартен, Зейн Мэлоуни, Исак Хаджар, Оливер Бермэн, Роман Штанек и Джек Кроуфорд.

Сезон начнется в Бахрейне (3-5 марта) и будет состоять из 14 этапов.

Составы команд «Формулы-2» на сезон-2022
 
«МП Моторспорт»: Деннис Хаугер, Джехан Дарувала
«Роден Карлин»: Энцо Фиттипальди, Зейн Мэлоуни
«АРТ»: Тео Пуршер, Виктор Мартен
«Према»: Оливер Бермэн, Фредерик Вести
«Хайтек»: Джек Кроуфорд, Исак Хаджар
«ДАМС»: Артур Леклер, Аюму Иваса
«Виртуози»: Джек Дуэн, Амаури Кордел
«ПХМ Рейсинг»: Рой Ниссани, Брэд Бенавидес
«Трайдент»: Клемент Новалак, Роман Штанек
«Ван Амерсфорт»: Рихард Версхор, Хуан-Мануэль Корреа
«Кампос»: Ральф Бошунг, Куш Маини
 

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1 комментарий

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Stanc_P
За титул должны бороться Пуршер и Дуэн, больше шансов у Пуршера. Вести за рулем Према может тоже сильно поехать. Интересно что покажет в Карлине Малони, и в Хайтеке Хаджар.
У ПХМ состав совсем донный, Трайдент и Кампос тоже так себе составы
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