Майкл Маси: «Получил сотни сообщений с угрозами и оскорблениями после Гран-при Абу-Даби. Писали, что придут за мной и моей семьей»

Бывший гоночный директор «Формулы-1» Майкл Маси рассказал об угрозах после Гран-при Абу-Даби-2021.

Скандальное завершение сезона привело к уходу Маси с поста гоночного директора. Недавно Майкл официально покинул Международную автомобильную федерацию (ФИА).

«К счастью, у меня нет аккаунтов в инстаграме и твиттере. Тем не менее, как человек старой закалки я пользуюсь фейсбуком, чтобы оставаться на связи с семьей и друзьями. Тем вечером я открыл сообщения, чтобы с ними связаться. Я и не думал, что мне напишут люди, которых не знаю. Но ошибался – я увидел сотни сообщений. Вряд ли тысячи, но сотни – точно.

И они меня поразили. Расистские, оскорбительные, омерзительные – меня называли всеми возможными словами. Угрозы расправы тоже были. Писали, что придут за мной и моей семьей. Сообщения присылали не только в фейсбуке, но и в LinkedIn, которая по идее является профессиональной платформой для бизнеса. Там были оскорбления того же рода.

Я постарался их игнорировать, психологически отключиться, и решил, что удалось. В основном я держал это в себе, рассказал лишь немногим людям. Я не хотел беспокоить семью и друзей, не хотел, чтобы они тоже волновались. ФИА знала, но, думаю, при общении – в том числе с ними – я преуменьшал это.

Спустя день или два я гулял по Лондону. Я считал, что порядке, пока не стал оглядываться через плечо. Я смотрел на людей и думал, не идут ли они за мной», – признался Маси в интервью австралийскому изданию The Daily Telegraph.

Майкл поделился тем, как оскорбления повлияли на его физическое и психологическое состояние:

«Я не хотел ни с кем разговаривать, даже с семьей и друзьями. Я поговорил только с близкими членами семьи и весьма кратко. Кроме этого, я потерял аппетит. Я слышал, что некоторые заедают такие ситуации, но я почти не ел. Это повлияло с физической точки зрения, но больше психологически. Я просто не хотел выходить из своего «пузыря», общаться. Я стремился оставаться в одиночестве, и это порой тяжело.

Я не обращался к специалисту, хотя, оглядываясь назад, пожалуй, стоило. Тем не менее, вокруг были прекрасные люди, которые видели, что происходит, и постоянно справлялись обо мне. Мне очень повезло с такой поддержкой.

Этот опыт сделал меня сильнее как личность. У меня есть захватывающие варианты на будущее, я рассматриваю ряд проектов – и на родине [в Австралии], и глобальные».

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